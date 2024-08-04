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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1865 года A "Тип 1862-1869". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 5 франков 1865 года A "Тип 1862-1869" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 5 франков 1865 года A "Тип 1862-1869" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 824,020

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1865
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1865 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 742 проданному на аукционе MDC Monaco за 1600 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 5 франков 1865 A на аукционе Palombo - March 27, 2024
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
885 $
Цена в валюте аукциона 800 CHF
Франция 5 франков 1865 A на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 225 EUR
Франция 5 франков 1865 A на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 5 франков 1865 A на аукционе cgb.fr - September 5, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1865 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1865 A на аукционе Patrick Guillard Collection - December 20, 2022
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 декабря 2022
Сохранность XF45
Цена
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Франция 5 франков 1865 A на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1865 A на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1865 A на аукционе Heritage - April 14, 2022
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1865 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1865 A на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1865 A на аукционе Dorotheum - May 28, 2021
Продавец Dorotheum
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Франция 5 франков 1865 A на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1865 A на аукционе Status International - May 17, 2019
Продавец Status International
Дата 17 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Франция 5 франков 1865 A на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 4, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность UNC
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Франция 5 франков 1865 A на аукционе MDC Monaco - November 15, 2018
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1865 A на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1865 A на аукционе Schulman - June 30, 2018
Продавец Schulman
Дата 30 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1865 A на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 5 франков 1865 A на аукционе Heritage - January 17, 2018
Франция 5 франков 1865 A на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1865 A на аукционе Stack's - January 16, 2018
Франция 5 франков 1865 A на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 франков 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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