Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1865 года A "Тип 1862-1869". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 824,020
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 5 франков
- Год 1865
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1865 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 742 проданному на аукционе MDC Monaco за 1600 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Artemide Aste (2)
- Aureo & Calicó (1)
- cgb.fr (1)
- Chaponnière (2)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Creusy Numismatique (5)
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (2)
- Heritage (3)
- iNumis (2)
- Katz (1)
- Künker (1)
- Maître Wattebled (1)
- MDC Monaco (2)
- Monnaies d'Antan (2)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- Numis.be (1)
- Palombo (2)
- Patrick Guillard Collection (1)
- Rauch (1)
- Schulman (1)
- Stack's (1)
- Status International (1)
- UBS (1)
- VL Nummus (1)
- WAG (9)
- Westfälische (2)
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 декабря 2022
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Status International
Дата 17 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 30 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 5 франков 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск