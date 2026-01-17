flag
5 франков 1865 года A "Тип 1861-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1865 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1865 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC24,577

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1865
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:3300 USD
График аукционных продаж 5 франков 1865 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (7)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 778 проданному на аукционе iNumis за 5110 EUR. Торги состоялись 7 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1865 A на аукционе Palombo - 27 марта 2024
ПродавецPalombo
Дата27 марта 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
5311 $
Цена в валюте аукциона 4800 CHF
Франция 5 франков 1865 A на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьMS62 PCGS
Цена
2580 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Франция 5 франков 1865 A на аукционе Künker - 22 июня 2016
ПродавецKünker
Дата22 июня 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1865 A на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1865 A на аукционе Künker - 24 июня 2015
ПродавецKünker
Дата24 июня 2015
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1865 A на аукционе Heritage - 1 октября 2013
ПродавецHeritage
Дата1 октября 2013
СохранностьVF30 NGC
Цена
Франция 5 франков 1865 A на аукционе Jean ELSEN - 11 декабря 2010
ПродавецJean ELSEN
Дата11 декабря 2010
СохранностьНет оценки
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1865 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1865 года "Тип 1861-1870" с буквами A составляет 3300 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1865 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1865 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1865 года со знаком A?

Для продажи 5 франков 1865 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

