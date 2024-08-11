Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1865 года BB "Тип 1861-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,576,456
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1865
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1865 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 851602 проданному на аукционе cgb.fr за 919 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность VF
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Schulman
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 21 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность AU55 GENI
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 12 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 25 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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