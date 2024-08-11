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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1865 года BB "Тип 1861-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 10 франков 1865 года BB "Тип 1861-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1865 года BB "Тип 1861-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,576,456

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1865
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1865 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 851602 проданному на аукционе cgb.fr за 919 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Cayón (1)
  • cgb.fr (4)
  • CoinsNB (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • GMA Numismatica Napoli srl (1)
  • Istra Numizmatika d.o.o. (1)
  • Künker (3)
  • La Galerie Numismatique (4)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Schulman (1)
  • Teutoburger (3)
  • V. GADOURY (1)
  • VINCHON (1)
Франция 10 франков 1865 BB на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Франция 10 франков 1865 BB на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность VF
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Франция 10 франков 1865 BB на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Франция 10 франков 1865 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Франция 10 франков 1865 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1865 BB на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1865 BB на аукционе Aurora Numismatica - September 29, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Франция 10 франков 1865 BB на аукционе cgb.fr - September 5, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1865 BB на аукционе Schulman - April 5, 2023
Продавец Schulman
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1865 BB на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1865 BB на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - October 21, 2022
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 21 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Франция 10 франков 1865 BB на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1865 BB на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1865 BB на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1865 BB на аукционе Künker - February 25, 2021
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1865 BB на аукционе cgb.fr - January 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность AU55 GENI
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Франция 10 франков 1865 BB на аукционе Cayón - July 27, 2020
Продавец Cayón
Дата 27 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1865 BB на аукционе VINCHON - December 12, 2019
Продавец VINCHON
Дата 12 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1865 BB на аукционе cgb.fr - March 5, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность MS60
Цена
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Франция 10 франков 1865 BB на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1865 BB на аукционе Oslo Myntgalleri - November 25, 2018
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 25 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1865 BB на аукционе Emporium Hamburg - January 5, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1865 BB на аукционе Artemide Aste - August 31, 2016
Франция 10 франков 1865 BB на аукционе Artemide Aste - August 31, 2016
Продавец Artemide Aste
Дата 31 августа 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 франков 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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