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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1865 года BB "Тип 1861-1870". Страсбург. Платина (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург. Платина

Аверс монеты - 20 франков 1865 года BB "Тип 1861-1870" Страсбург Платина - цена платиновой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1865 года BB "Тип 1861-1870" Страсбург Платина - цена платиновой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Платина
  • Вес 6,09 гр
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1865
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1865 года со знаком BB. Страсбург. Платина. Это платиновая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 2576 проданному на аукционе SINCONA AG за 550 CHF. Торги состоялись 19 мая 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Creusy Numismatique (1)
  • Künker (1)
  • SINCONA (6)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
Франция 20 франков 1865 BB на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность XF
Цена
355 $
Цена в валюте аукциона 350 CHF
Франция 20 франков 1865 BB на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность XF
Цена
444 $
Цена в валюте аукциона 400 CHF
Франция 20 франков 1865 BB на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Stack's - August 8, 2017
Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Stack's - August 8, 2017
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе SINCONA - May 20, 2015
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Creusy Numismatique - June 17, 2014
Продавец Creusy Numismatique
Дата 17 июня 2014
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1865 BB на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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