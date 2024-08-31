Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1865 года BB "Тип 1861-1870". Страсбург. Платина (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург. Платина
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1865 года со знаком BB. Страсбург. Платина. Это платиновая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 2576 проданному на аукционе SINCONA AG за 550 CHF. Торги состоялись 19 мая 2015.
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- UBS (1)
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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