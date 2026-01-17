flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1865 года BB "Тип 1861-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1865 года BB "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1865 года BB "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC72,557

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1865
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:1100 USD
График аукционных продаж 5 франков 1865 года BB "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (19)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1865 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 3229 проданному на аукционе Auction World за 442000 JPY. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Rossini - 26 ноября 2025
ПродавецRossini
Дата26 ноября 2025
СохранностьF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Heritage Eur - 14 ноября 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата14 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 июля 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 июля 2025
СохранностьXF40
Цена
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Patrick Guillard Collection - 9 сентября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата9 сентября 2024
СохранностьVF20
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Schulman - 28 марта 2024
ПродавецSchulman
Дата28 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Münzenonline - 26 ноября 2021
ПродавецMünzenonline
Дата26 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Florange - 12 ноября 2021
ПродавецFlorange
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 11 сентября 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата11 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе iBelgica - 27 марта 2019
ПродавецiBelgica
Дата27 марта 2019
СохранностьGENUINE PCGS
Цена
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Auction World - 21 октября 2018
ПродавецAuction World
Дата21 октября 2018
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе ALDE & OGN / Guillard - 8 марта 2018
ПродавецALDE & OGN / Guillard
Дата8 марта 2018
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Auction World - 17 июля 2017
ПродавецAuction World
Дата17 июля 2017
СохранностьMS62 NNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе 51 Gallery - 9 июня 2017
Продавец51 Gallery
Дата9 июня 2017
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе iNumis - 7 марта 2017
ПродавецiNumis
Дата7 марта 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе SINCONA - 20 мая 2016
ПродавецSINCONA
Дата20 мая 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Monnaies d'Antan - 23 ноября 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата23 ноября 2012
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Künker - 11 октября 2012
ПродавецKünker
Дата11 октября 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе iNumis - 23 марта 2012
ПродавецiNumis
Дата23 марта 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе iNumis - 25 марта 2011
ПродавецiNumis
Дата25 марта 2011
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1865 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1865 года "Тип 1861-1870" с буквами BB составляет 1100 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1865 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1865 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1865 года со знаком BB?

Для продажи 5 франков 1865 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1865 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 5 франковНумизматические аукционы