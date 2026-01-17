5 франков 1865 года BB "Тип 1861-1870" (Франция, Наполеон III)
Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр37 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC72,557
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал5 франков
- Год1865
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворСтрасбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1865 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 3229 проданному на аукционе Auction World за 442000 JPY. Торги состоялись 20 октября 2018.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1865 года BB?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1865 года "Тип 1861-1870" с буквами BB составляет 1100 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1865 года с буквами BB?
Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1865 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 5 франков 1865 года со знаком BB?
Для продажи 5 франков 1865 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.