50 сантимов 1865 года A "Тип 1864-1869" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1865 года A "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1865 года A "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC7,397,612

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1865
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:240 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1865 года A "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (19)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 354 проданному на аукционе Maison Palombo за 1200 CHF. Торги состоялись 28 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1865 A на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьMS62 GENI
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Франция 50 сантимов 1865 A на аукционе cgb.fr - 23 января 2024
Продавецcgb.fr
Дата23 января 2024
СохранностьMS63
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Франция 50 сантимов 1865 A на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1865 A на аукционе Katz - 11 июня 2023
ПродавецKatz
Дата11 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1865 A на аукционе Pruvost - 15 апреля 2023
ПродавецPruvost
Дата15 апреля 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1865 A на аукционе Palombo - 28 января 2023
ПродавецPalombo
Дата28 января 2023
СохранностьMS67 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1865 A на аукционе Katz - 22 декабря 2022
ПродавецKatz
Дата22 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1865 A на аукционе cgb.fr - 7 декабря 2021
Продавецcgb.fr
Дата7 декабря 2021
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1865 A на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьMS67 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1865 A на аукционе Coinhouse - 29 марта 2020
ПродавецCoinhouse
Дата29 марта 2020
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1865 A на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
ПродавецCoinhouse
Дата15 декабря 2018
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1865 A на аукционе WAG - 6 мая 2018
ПродавецWAG
Дата6 мая 2018
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1865 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1865 A на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1865 A на аукционе Heritage - 26 марта 2015
ПродавецHeritage
Дата26 марта 2015
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1865 A на аукционе Heritage Eur - 29 ноября 2014
ПродавецHeritage Eur
Дата29 ноября 2014
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1865 A на аукционе CNG - 2 августа 2014
ПродавецCNG
Дата2 августа 2014
СохранностьMS67 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1865 A на аукционе Heritage Eur - 24 мая 2014
ПродавецHeritage Eur
Дата24 мая 2014
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1865 A на аукционе Künker - 8 марта 2005
ПродавецKünker
Дата8 марта 2005
СохранностьAU
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1865 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1865 года "Тип 1864-1869" с буквами A составляет 240 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1865 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1865 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1865 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1865 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
