Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1865 года BB "Тип 1862-1869". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Olivier Goujon Numismatique
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 927,585
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 5 франков
- Год 1865
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1865 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Numisor за 650 CHF. Торги состоялись 19 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 92 EUR
Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 декабря 2022
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Olivier Goujon
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Auctiones
Дата 15 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 22 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 20 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 франков 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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