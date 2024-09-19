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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1865 года BB "Тип 1862-1869". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 5 франков 1865 года BB "Тип 1862-1869" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 5 франков 1865 года BB "Тип 1862-1869" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Olivier Goujon Numismatique

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 927,585

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1865
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1865 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Numisor за 650 CHF. Торги состоялись 19 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 92 EUR
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Numismatica Luciani - November 10, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Patrick Guillard Collection - October 23, 2023
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1865 BB на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Heritage - February 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Patrick Guillard Collection - December 20, 2022
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 декабря 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Olivier Goujon - November 23, 2021
Продавец Olivier Goujon
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Heritage Eur - November 18, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Auctiones - March 15, 2020
Продавец Auctiones
Дата 15 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Coinhouse - March 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Aurora Numismatica - January 20, 2019
Продавец Aurora Numismatica
Дата 20 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Schulman - October 26, 2018
Продавец Schulman
Дата 26 октября 2018
Сохранность F
Цена
Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 12, 2018
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1865 BB на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1865 BB на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1865 BB на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 франков 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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