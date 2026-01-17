flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1865 года BB "Тип 1864-1869" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1865 года BB "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1865 года BB "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC5,174,945

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1865
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:120 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1865 года BB "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (9)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1865 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 727412 проданному на аукционе cgb.fr за 105 EUR. Торги состоялись 21 октября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1865 BB на аукционе Russiancoin - 18 декабря 2025
ПродавецRussiancoin
Дата18 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1865 BB на аукционе Russiancoin - 23 октября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата23 октября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1865 BB на аукционе cgb.fr - 21 октября 2025
Продавецcgb.fr
Дата21 октября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Франция 50 сантимов 1865 BB на аукционе Russiancoin - 18 сентября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата18 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1865 BB на аукционе Auctiones - 20 сентября 2020
ПродавецAuctiones
Дата20 сентября 2020
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1865 BB на аукционе MDC Monaco - 20 мая 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата20 мая 2017
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1865 BB на аукционе Auctiones - 20 сентября 2015
ПродавецAuctiones
Дата20 сентября 2015
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1865 BB на аукционе Grün - 21 ноября 2014
ПродавецGrün
Дата21 ноября 2014
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1865 BB на аукционе SINCONA - 16 октября 2013
ПродавецSINCONA
Дата16 октября 2013
СохранностьAU
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 CHF

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1865 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1865 года "Тип 1864-1869" с буквами BB составляет 120 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1865 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1865 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1865 года со знаком BB?

Для продажи 50 сантимов 1865 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

