Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1865 года A "Тип 1861-1868". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,672,389
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1865
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1865 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 710480 проданному на аукционе cgb.fr за 560 EUR. Торги состоялись 7 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 21750 RUB
Продавец cgb.fr
Дата 23 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 11 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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