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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1865 года A "Тип 1861-1868". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1865 года A "Тип 1861-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1865 года A "Тип 1861-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,672,389

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1865
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1865 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 710480 проданному на аукционе cgb.fr за 560 EUR. Торги состоялись 7 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1865 A на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 21750 RUB
Франция 10 франков 1865 A на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Франция 10 франков 1865 A на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Франция 10 франков 1865 A на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Франция 10 франков 1865 A на аукционе cgb.fr - January 23, 2024
Продавец cgb.fr
Дата 23 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1865 A на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1865 A на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1865 A на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1865 A на аукционе Leu - September 11, 2023
Продавец Leu
Дата 11 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1865 A на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - March 31, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1865 A на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1865 A на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1865 A на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1865 A на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1865 A на аукционе cgb.fr - June 7, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1865 A на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1865 A на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1865 A на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1865 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1865 A на аукционе Aurora Numismatica - January 11, 2022
Продавец Aurora Numismatica
Дата 11 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1865 A на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1865 A на аукционе Aurea - June 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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