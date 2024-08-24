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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

50 франков 1865 года A "Тип 1862-1868". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 50 франков 1865 года A "Тип 1862-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 50 франков 1865 года A "Тип 1862-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 16,12903 гр
  • Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,740

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 50 франков
  • Год 1865
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (147)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1865 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 23886 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 50 франков 1865 A на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1070 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Франция 50 франков 1865 A на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1032 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Франция 50 франков 1865 A на аукционе Pruvost - April 20, 2024
Продавец Pruvost
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Франция 50 франков 1865 A на аукционе VL Nummus - February 10, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Франция 50 франков 1865 A на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1865 A на аукционе VINCHON - December 7, 2023
Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1865 A на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1865 A на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Франция 50 франков 1865 A на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1865 A на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1865 A на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 50 франков 1865 A на аукционе Erwin Dietrich - June 25, 2023
Продавец Erwin Dietrich
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 50 франков 1865 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1865 A на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1865 A на аукционе Heritage - January 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1865 A на аукционе Bolaffi - December 2, 2022
Продавец Bolaffi
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
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Франция 50 франков 1865 A на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1865 A на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
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Франция 50 франков 1865 A на аукционе Roma Numismatics - September 23, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Франция 50 франков 1865 A на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 50 франков 1865 A на аукционе VINCHON - June 29, 2022
Продавец VINCHON
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1865 A на аукционе St James’s - May 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 франков 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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