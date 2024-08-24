Франция Период: 1775-1940 1775-1940
50 франков 1865 года A "Тип 1862-1868". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 16,12903 гр
- Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,740
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 50 франков
- Год 1865
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (147)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1865 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 23886 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1070 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Pruvost
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Erwin Dietrich
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 23 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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