50 сантимов 1857 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)
Фотография: Patrick Guillard Collection
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес2,5 гр
- Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC1,631,861
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал50 сантимов
- Год1857
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1857 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 4738 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 288 USD. Торги состоялись 27 мая 2012.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1857 года A?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1857 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 35 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1857 года с буквами A?
Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1857 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 50 сантимов 1857 года со знаком A?
Для продажи 50 сантимов 1857 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.