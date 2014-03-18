flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1857 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1857 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1857 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,631,861

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1857
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:35 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1857 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1857 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 4738 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 288 USD. Торги состоялись 27 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 15 сентября 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата15 сентября 2025
СохранностьMS63
Цена
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 12 февраля 2025
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата12 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 4 декабря 2024
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата4 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 ноября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 ноября 2024
СохранностьMS63
Цена
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 10 сентября 2024
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата10 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 6 июня 2024
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата6 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе NumisCorner - 26 апреля 2024
ПродавецNumisCorner
Дата26 апреля 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 9 апреля 2024
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата9 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 20 февраля 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата20 февраля 2024
СохранностьMS63
Цена
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 31 октября 2023
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата31 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 1 августа 2023
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата1 августа 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 25 июня 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата25 июня 2023
СохранностьXF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 11 декабря 2022
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата11 декабря 2022
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе Monnaies d'Antan - 26 ноября 2022
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата26 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 30 сентября 2022
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата30 сентября 2022
СохранностьAU55
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе Auction World - 21 октября 2018
ПродавецAuction World
Дата21 октября 2018
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе Beaussant Lefèvre - 1 июня 2018
ПродавецBeaussant Lefèvre
Дата1 июня 2018
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе Coinhouse - 16 декабря 2017
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе Coinhouse - 16 декабря 2017
ПродавецCoinhouse
Дата16 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе Jean ELSEN - 13 сентября 2014
ПродавецJean ELSEN
Дата13 сентября 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе iNumis - 18 марта 2014
ПродавецiNumis
Дата18 марта 2014
СохранностьVF
Цена
Где купить?
Франция 50 сантимов 1857 A на аукционе NOONANS - 27 января 2026
ПродавецNOONANS
Дата27 января 2026
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1857 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1857 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 35 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1857 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1857 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1857 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1857 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1857 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 50 сантимовНумизматические аукционы