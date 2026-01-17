flag
50 сантимов 1860 года BB "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1860 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1860 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Editions V. GADOURY

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,917,472

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1860
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:240 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1860 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (15)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1860 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 875 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 600 EUR. Торги состоялись 22 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1860 BB на аукционе Rare Coins - 15 февраля 2025
ПродавецRare Coins
Дата15 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Франция 50 сантимов 1860 BB на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьAU
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Франция 50 сантимов 1860 BB на аукционе cgb.fr - 23 января 2024
Продавецcgb.fr
Дата23 января 2024
СохранностьMS62
Цена
Франция 50 сантимов 1860 BB на аукционе V. GADOURY - 23 октября 2021
ПродавецV. GADOURY
Дата23 октября 2021
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1860 BB на аукционе Bertolami - 18 мая 2019
ПродавецBertolami
Дата18 мая 2019
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1860 BB на аукционе iBelgica - 27 марта 2019
ПродавецiBelgica
Дата27 марта 2019
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1860 BB на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
ПродавецCoinhouse
Дата15 декабря 2018
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1860 BB на аукционе 51 Gallery - 25 апреля 2018
Продавец51 Gallery
Дата25 апреля 2018
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1860 BB на аукционе Rauch - 17 марта 2018
ПродавецRauch
Дата17 марта 2018
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1860 BB на аукционе 51 Gallery - 9 июня 2017
Продавец51 Gallery
Дата9 июня 2017
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1860 BB на аукционе Teutoburger - 10 сентября 2016
ПродавецTeutoburger
Дата10 сентября 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1860 BB на аукционе WAG - 13 марта 2016
ПродавецWAG
Дата13 марта 2016
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1860 BB на аукционе Grün - 21 ноября 2014
ПродавецGrün
Дата21 ноября 2014
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1860 BB на аукционе SINCONA - 16 октября 2013
ПродавецSINCONA
Дата16 октября 2013
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1860 BB на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1860 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1860 года "Тип 1853-1863" с буквами BB составляет 240 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1860 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1860 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1860 года со знаком BB?

Для продажи 50 сантимов 1860 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

