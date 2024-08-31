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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1860 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1860 BB Страсбург
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 франков 1860 BB Страсбург
Средняя цена 300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 франков 1860 A Париж
Средняя цена 510 $
Продажи
0 175
Аверс
Реверс
20 франков 1860 BB Страсбург
Средняя цена 370 $
Продажи
1 106
Аверс
Реверс
10 франков 1860 A Париж
Средняя цена 280 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
10 франков 1860 BB Страсбург
Средняя цена 220 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
5 франков 1860 A Париж
Средняя цена 420 $
Продажи
0 145
Аверс
Реверс
5 франков 1860 BB Страсбург
Средняя цена 170 $
Продажи
0 73
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