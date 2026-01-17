flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1860 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1860 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1860 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC4,753,715

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1860
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:140 USD
График аукционных продаж 1 франк 1860 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (94)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1860 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 21677 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6000 USD. Торги состоялись 16 августа 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1860 A на аукционе Rio de la Plata - 19 сентября 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата19 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Франция 1 франк 1860 A на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьXF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Франция 1 франк 1860 A на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 A на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 A на аукционе Pruvost - 22 февраля 2025
ПродавецPruvost
Дата22 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 12 февраля 2025
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата12 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1860 A на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьMS63
Цена
Франция 1 франк 1860 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 4 декабря 2024
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата4 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1860 A на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьXF40
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 A на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьAU55
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 10 сентября 2024
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата10 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1860 A на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьAU50
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 6 июня 2024
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата6 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1860 A на аукционе NumisCorner - 26 апреля 2024
ПродавецNumisCorner
Дата26 апреля 2024
СохранностьAU55
Цена
Франция 1 франк 1860 A на аукционе NumisCorner - 26 апреля 2024
ПродавецNumisCorner
Дата26 апреля 2024
СохранностьXF40
Цена
Франция 1 франк 1860 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 9 апреля 2024
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата9 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1860 A на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
Франция 1 франк 1860 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 A на аукционе VINCHON - 7 декабря 2023
ПродавецVINCHON
Дата7 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1860 A на аукционе cgb.fr - 5 декабря 2023
Продавецcgb.fr
Дата5 декабря 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1860 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1860 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 140 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1860 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1860 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1860 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1860 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1860 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 1 франкНумизматические аукционы