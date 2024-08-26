Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1860 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 16,7 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,021,675
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 5 франков
- Год 1860
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1860 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе Boule за 500 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Boule
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 декабря 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?
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