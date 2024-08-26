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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1860 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 5 франков 1860 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 5 франков 1860 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 16,7 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,021,675

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1860
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1860 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе Boule за 500 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 5 франков 1860 BB на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность F
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Франция 5 франков 1860 BB на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Франция 5 франков 1860 BB на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Франция 5 франков 1860 BB на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1860 BB на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Франция 5 франков 1860 BB на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Франция 5 франков 1860 BB на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1860 BB на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 5 франков 1860 BB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Франция 5 франков 1860 BB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1860 BB на аукционе cgb.fr - June 6, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Франция 5 франков 1860 BB на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1860 BB на аукционе Boule - April 20, 2023
Продавец Boule
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 5 франков 1860 BB на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
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Франция 5 франков 1860 BB на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 5 франков 1860 BB на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Франция 5 франков 1860 BB на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность XF
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Франция 5 франков 1860 BB на аукционе Patrick Guillard Collection - December 20, 2022
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 декабря 2022
Сохранность XF45
Цена
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Франция 5 франков 1860 BB на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1860 BB на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1860 BB на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 5 франков 1860 BB на аукционе iNumis - May 9, 2022
Продавец iNumis
Дата 9 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Франция 5 франков 1860 BB на аукционе Heritage - May 5, 2022
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1860 BB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Франция 5 франков 1860 BB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 франков 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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