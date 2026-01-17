flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1860 года BB "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1860 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1860 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,675,615

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1860
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:330 USD
График аукционных продаж 1 франк 1860 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (25)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1860 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1065 проданному на аукционе MDC Monaco за 1200 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьXF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе cgb.fr - 23 сентября 2025
Продавецcgb.fr
Дата23 сентября 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
708 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
ПродавецStack's
Дата12 сентября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе WAG - 10 марта 2024
ПродавецWAG
Дата10 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе Olivier Goujon - 12 мая 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата12 мая 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе cgb.fr - 25 апреля 2023
Продавецcgb.fr
Дата25 апреля 2023
СохранностьНет оценки GENI
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе MDC Monaco - 22 апреля 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата22 апреля 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе cgb.fr - 6 декабря 2022
Продавецcgb.fr
Дата6 декабря 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе cgb.fr - 14 ноября 2022
Продавецcgb.fr
Дата14 ноября 2022
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе cgb.fr - 25 октября 2022
Продавецcgb.fr
Дата25 октября 2022
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе WAG - 12 июня 2022
ПродавецWAG
Дата12 июня 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе cgb.fr - 8 марта 2022
Продавецcgb.fr
Дата8 марта 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе cgb.fr - 7 декабря 2021
Продавецcgb.fr
Дата7 декабря 2021
СохранностьAU55
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе WAG - 10 октября 2021
ПродавецWAG
Дата10 октября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе iNumis - 9 марта 2021
ПродавецiNumis
Дата9 марта 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе iNumis - 5 марта 2019
ПродавецiNumis
Дата5 марта 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе Grün - 14 ноября 2018
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе iNumis - 9 октября 2018
ПродавецiNumis
Дата9 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе iNumis - 7 июня 2017
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе Russiancoin - 27 октября 2016
ПродавецRussiancoin
Дата27 октября 2016
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 1 франк 1860 BB на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1860 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1860 года "Тип 1853-1863" с буквами BB составляет 330 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1860 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1860 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1860 года со знаком BB?

Для продажи 1 франк 1860 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1860 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 1 франкНумизматические аукционы