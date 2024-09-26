Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1860 года A "Тип 1855-1860". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 6,363,131
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1860
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1860 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 20519 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2800 USD. Торги состоялись 14 августа 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
708 $
Цена в валюте аукциона 660 EUR
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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