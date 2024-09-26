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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1860 года A "Тип 1855-1860". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1860 года A "Тип 1855-1860" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1860 года A "Тип 1855-1860" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 6,363,131

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1860
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1860 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 20519 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2800 USD. Торги состоялись 14 августа 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1860 A на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
708 $
Цена в валюте аукциона 660 EUR
Франция 10 франков 1860 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Франция 10 франков 1860 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Франция 10 франков 1860 A на аукционе Gorny & Mosch - April 10, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1860 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Франция 10 франков 1860 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1860 A на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1860 A на аукционе Erwin Dietrich - November 26, 2023
Продавец Erwin Dietrich
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1860 A на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1860 A на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1860 A на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1860 A на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1860 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность F
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Франция 10 франков 1860 A на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU
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Франция 10 франков 1860 A на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1860 A на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
Франция 10 франков 1860 A на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
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Франция 10 франков 1860 A на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1860 A на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1860 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1860 A на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Франция 10 франков 1860 A на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1860 A на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1860 A на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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