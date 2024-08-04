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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

50 франков 1860 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 16,12903 гр
  • Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 29,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 50 франков
  • Год 1860
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1860 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1882 проданному на аукционе ibercoin за 280 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

Сохранность
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  • ibercoin (1)
Франция 50 франков 1860 BB на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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