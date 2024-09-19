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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1860 года BB "Тип 1853-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 20 франков 1860 года BB "Тип 1853-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1860 года BB "Тип 1853-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,726,718

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1860
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1860 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 1300 EUR. Торги состоялись 21 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1860 BB на аукционе AURORA - June 26, 2024
Продавец AURORA
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
503 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Франция 20 франков 1860 BB на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
485 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Франция 20 франков 1860 BB на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1860 BB на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1860 BB на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1860 BB на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1860 BB на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1860 BB на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1860 BB на аукционе Heritage Eur - November 13, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 13 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1860 BB на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1860 BB на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1860 BB на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1860 BB на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1860 BB на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1860 BB на аукционе Erwin Dietrich - June 25, 2023
Продавец Erwin Dietrich
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1860 BB на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1860 BB на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1860 BB на аукционе Nomisma Aste - May 4, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1860 BB на аукционе Artemide Aste - January 8, 2023
Продавец Artemide Aste
Дата 8 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1860 BB на аукционе Marudhar - January 7, 2023
Продавец Marudhar
Дата 7 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1860 BB на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
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Где купить?
Франция 20 франков 1860 BB на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 франков 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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