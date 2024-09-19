Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1860 года BB "Тип 1853-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,726,718
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 20 франков
- Год 1860
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1860 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 1300 EUR. Торги состоялись 21 мая 2016.
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