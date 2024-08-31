Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1860 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,147,934
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1860
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1860 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy за 700 EUR. Торги состоялись 19 июня 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 720 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
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Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 9 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 20 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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