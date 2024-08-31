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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1860 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 10 франков 1860 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1860 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,147,934

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1860
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1860 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy за 700 EUR. Торги состоялись 19 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1860 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Франция 10 франков 1860 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Франция 10 франков 1860 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Франция 10 франков 1860 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 720 PLN
Франция 10 франков 1860 BB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Франция 10 франков 1860 BB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1860 BB на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность F
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Франция 10 франков 1860 BB на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1860 BB на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1860 BB на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1860 BB на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1860 BB на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1860 BB на аукционе cgb.fr - March 8, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
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Франция 10 франков 1860 BB на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1860 BB на аукционе Holmasto - October 9, 2021
Продавец Holmasto
Дата 9 октября 2021
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1860 BB на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1860 BB на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
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Франция 10 франков 1860 BB на аукционе Rio de la Plata - May 29, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1860 BB на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Франция 10 франков 1860 BB на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1860 BB на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1860 BB на аукционе Beaussant Lefèvre - June 20, 2020
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 20 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1860 BB на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Франция 10 франков 1860 BB на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность UNC
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Франция 10 франков 1860 BB на аукционе Heritage Eur - November 14, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1860 BB на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 8, 2019
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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