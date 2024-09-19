Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1860 года A "Тип 1853-1860". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 10,219,917
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 20 франков
- Год 1860
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (175) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1860 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 398 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 2800 EUR. Торги состоялись 14 октября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 30 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
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Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Сохранность AU58 PCGS
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Дата 12 декабря 2023
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Сохранность MS61 PCGS
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Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Дата 6 декабря 2023
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Дата 12 ноября 2023
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Дата 14 октября 2023
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Дата 16 августа 2023
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