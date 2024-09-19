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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1860 года A "Тип 1853-1860". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1860 года A "Тип 1853-1860" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1860 года A "Тип 1853-1860" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 10,219,917

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1860
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (175) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1860 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 398 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 2800 EUR. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1860 A на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
412 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Франция 20 франков 1860 A на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
386 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Франция 20 франков 1860 A на аукционе Coin Cabinet - April 30, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 20 франков 1860 A на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1860 A на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1860 A на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1860 A на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1860 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Франция 20 франков 1860 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1860 A на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1860 A на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1860 A на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1860 A на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Франция 20 франков 1860 A на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1860 A на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Франция 20 франков 1860 A на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Франция 20 франков 1860 A на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Франция 20 франков 1860 A на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1860 A на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1860 A на аукционе Nomisma Aste - November 12, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1860 A на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1860 A на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1860 A на аукционе Coin Cabinet - August 29, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1860 A на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1860 A на аукционе cgb.fr - July 25, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 25 июля 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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