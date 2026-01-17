flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

20 сантимов 1860 года BB "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1860 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1860 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: InAsta S.p.A.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,986,177

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1860
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:100 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1860 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (30)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1860 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 566 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 450 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1860 BB на аукционе Antivm Numismatica - 9 ноября 2025
ПродавецAntivm Numismatica
Дата9 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1860 BB на аукционе Numismatica Ferrarese - 30 марта 2025
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата30 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1860 BB на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьAU
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Франция 20 сантимов 1860 BB на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Франция 20 сантимов 1860 BB на аукционе Antivm Numismatica - 29 декабря 2023
ПродавецAntivm Numismatica
Дата29 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1860 BB на аукционе Antivm Numismatica - 29 декабря 2023
ПродавецAntivm Numismatica
Дата29 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1860 BB на аукционе InAsta - 15 ноября 2023
ПродавецInAsta
Дата15 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1860 BB на аукционе MDC Monaco - 10 июня 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата10 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1860 BB на аукционе Numismatica Ferrarese - 24 сентября 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата24 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1860 BB на аукционе InAsta - 25 июня 2022
ПродавецInAsta
Дата25 июня 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1860 BB на аукционе InAsta - 1 марта 2022
ПродавецInAsta
Дата1 марта 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1860 BB на аукционе Numismatica Ferrarese - 20 февраля 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата20 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1860 BB на аукционе Numismatica Ferrarese - 24 октября 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата24 октября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1860 BB на аукционе Nomisma - 23 июля 2021
ПродавецNomisma
Дата23 июля 2021
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 сантимов 1860 BB на аукционе Numismatica Ferrarese - 9 мая 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата9 мая 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1860 BB на аукционе InAsta - 27 апреля 2021
ПродавецInAsta
Дата27 апреля 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1860 BB на аукционе Coinhouse - 28 марта 2021
ПродавецCoinhouse
Дата28 марта 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1860 BB на аукционе Heritage Eur - 20 ноября 2020
ПродавецHeritage Eur
Дата20 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1860 BB на аукционе InAsta - 6 ноября 2020
ПродавецInAsta
Дата6 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1860 BB на аукционе Nomisma - 4 июня 2020
ПродавецNomisma
Дата4 июня 2020
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 сантимов 1860 BB на аукционе InAsta - 15 мая 2020
ПродавецInAsta
Дата15 мая 2020
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1860 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1860 года "Тип 1853-1863" с буквами BB составляет 100 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1860 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1860 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1860 года со знаком BB?

Для продажи 20 сантимов 1860 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1860 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 20 сантимовНумизматические аукционы