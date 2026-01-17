flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1860 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1860 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1860 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: iNumis

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,656,824

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1860
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:50 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1860 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (36)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1860 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 793 проданному на аукционе Maison Palombo за 550 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе COINSNET - 31 августа 2025
ПродавецCOINSNET
Дата31 августа 2025
СохранностьXF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 35 PLN
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьXF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе Coin Cabinet - 26 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 марта 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе Numismatica Ferrarese - 19 ноября 2023
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата19 ноября 2023
СохранностьF
Цена
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе COINSNET - 3 сентября 2023
ПродавецCOINSNET
Дата3 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе Heritage - 27 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата27 июля 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе Heritage - 27 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата27 июля 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе Numismatica Ferrarese - 2 июля 2023
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата2 июля 2023
СохранностьF
Цена
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе cgb.fr - 25 апреля 2023
Продавецcgb.fr
Дата25 апреля 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе Heritage - 22 сентября 2022
ПродавецHeritage
Дата22 сентября 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе Heritage - 22 сентября 2022
ПродавецHeritage
Дата22 сентября 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе Heritage - 15 сентября 2022
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе Heritage - 15 сентября 2022
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе cgb.fr - 7 июня 2022
Продавецcgb.fr
Дата7 июня 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе Monedalia.es - 30 ноября 2021
ПродавецMonedalia.es
Дата30 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе Palombo - 12 декабря 2020
ПродавецPalombo
Дата12 декабря 2020
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе Katz - 30 апреля 2020
ПродавецKatz
Дата30 апреля 2020
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе iNumis - 8 октября 2019
ПродавецiNumis
Дата8 октября 2019
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе cgb.fr - 30 июля 2019
Продавецcgb.fr
Дата30 июля 2019
СохранностьMS64 NGC
Цена
Где купить?
Франция 50 сантимов 1860 A на аукционе Spink - 18 января 2026
ПродавецSpink
Дата18 января 2026
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1860 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1860 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 50 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1860 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1860 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1860 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1860 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
