ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

20 сантимов 1860 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1860 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1860 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC6,536,391

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1860
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:95 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1860 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (94)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1860 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 721 проданному на аукционе MDC Monaco за 400 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1860 A на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Франция 20 сантимов 1860 A на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Франция 20 сантимов 1860 A на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 сантимов 1860 A на аукционе Katz - 31 августа 2025
ПродавецKatz
Дата31 августа 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1860 A на аукционе Antivm Numismatica - 23 августа 2025
ПродавецAntivm Numismatica
Дата23 августа 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1860 A на аукционе Stephen Album - 11 августа 2025
ПродавецStephen Album
Дата11 августа 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1860 A на аукционе Antivm Numismatica - 14 июня 2025
ПродавецAntivm Numismatica
Дата14 июня 2025
СохранностьXF
Цена
ПродавецKatz
Дата13 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 сантимов 1860 A на аукционе Katz - 13 апреля 2025
ПродавецKatz
Дата13 апреля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1860 A на аукционе Coins NB - 5 октября 2024
ПродавецCoins NB
Дата5 октября 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 20 сантимов 1860 A на аукционе Bruun Rasmussen - 29 сентября 2024
ПродавецBruun Rasmussen
Дата29 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 20 сантимов 1860 A на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1860 A на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьMS60 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1860 A на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1860 A на аукционе Stephen Album - 23 июля 2024
ПродавецStephen Album
Дата23 июля 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1860 A на аукционе WAG - 16 июня 2024
ПродавецWAG
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1860 A на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьAU50
Цена
Франция 20 сантимов 1860 A на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1860 A на аукционе NumisCorner - 15 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата15 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1860 A на аукционе NumisCorner - 26 апреля 2024
ПродавецNumisCorner
Дата26 апреля 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1860 A на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1860 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1860 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 95 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1860 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1860 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1860 года со знаком A?

Для продажи 20 сантимов 1860 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

