20 сантимов 1860 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)
Фотография: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес1 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр15 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC6,536,391
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал20 сантимов
- Год1860
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1860 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 721 проданному на аукционе MDC Monaco за 400 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2018.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1860 года A?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1860 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 95 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1860 года с буквами A?
Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1860 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 20 сантимов 1860 года со знаком A?
Для продажи 20 сантимов 1860 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.