50 сантимов 1856 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1856 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1856 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,436,299

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1856
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:390 USD
Средняя цена (PROOF):4100 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1856 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (19)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1856 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе Maison Palombo за 14500 CHF. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1856 A на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьSP63 PCGS
Цена
688 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Франция 50 сантимов 1856 A на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьSP63 PCGS
Цена
688 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Франция 50 сантимов 1856 A на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1856 A на аукционе Olivier Goujon - 12 мая 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата12 мая 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1856 A на аукционе Tauler & Fau - 6 марта 2023
ПродавецTauler & Fau
Дата6 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1856 A на аукционе MDC Monaco - 4 июня 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата4 июня 2022
СохранностьPF62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1856 A на аукционе cgb.fr - 7 декабря 2021
Продавецcgb.fr
Дата7 декабря 2021
СохранностьMS60
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1856 A на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1856 A на аукционе Schulman - 1 марта 2018
ПродавецSchulman
Дата1 марта 2018
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1856 A на аукционе Palombo - 22 октября 2016
ПродавецPalombo
Дата22 октября 2016
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1856 A на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1856 A на аукционе iNumis - 13 октября 2015
ПродавецiNumis
Дата13 октября 2015
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1856 A на аукционе Stack's - 14 января 2015
ПродавецStack's
Дата14 января 2015
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1856 A на аукционе Heritage - 24 апреля 2014
ПродавецHeritage
Дата24 апреля 2014
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1856 A на аукционе SINCONA - 16 октября 2013
ПродавецSINCONA
Дата16 октября 2013
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1856 A на аукционе SINCONA - 29 мая 2013
ПродавецSINCONA
Дата29 мая 2013
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1856 A на аукционе Heritage - 11 сентября 2012
ПродавецHeritage
Дата11 сентября 2012
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1856 A на аукционе Palombo - 27 ноября 2011
ПродавецPalombo
Дата27 ноября 2011
СохранностьSP63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1856 A на аукционе Stack's - 10 декабря 2009
ПродавецStack's
Дата10 декабря 2009
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1856 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1856 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 390 USD для регулярного чекана и 4100 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1856 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1856 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1856 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1856 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
