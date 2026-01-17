flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1856 года D "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1856 года D "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1856 года D "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,245,527

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1856
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворЛион
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:210 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1856 года D "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (10)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1856 года со знаком D. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе MDC Monaco за 400 EUR. Торги состоялись 20 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1856 D на аукционе Coins NB - 19 октября 2024
ПродавецCoins NB
Дата19 октября 2024
СохранностьVF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Франция 50 сантимов 1856 D на аукционе cgb.fr - 24 октября 2023
Продавецcgb.fr
Дата24 октября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1856 D на аукционе cgb.fr - 25 июля 2023
Продавецcgb.fr
Дата25 июля 2023
СохранностьMS60
Цена
Франция 50 сантимов 1856 D на аукционе WAG - 12 марта 2023
ПродавецWAG
Дата12 марта 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Франция 50 сантимов 1856 D на аукционе Palombo - 28 января 2023
ПродавецPalombo
Дата28 января 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1856 D на аукционе FEYDEAU BOURSE - 18 февраля 2022
ПродавецFEYDEAU BOURSE
Дата18 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1856 D на аукционе iNumis - 9 марта 2021
ПродавецiNumis
Дата9 марта 2021
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1856 D на аукционе Florange - 15 января 2021
ПродавецFlorange
Дата15 января 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1856 D на аукционе MDC Monaco - 20 мая 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата20 мая 2017
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1856 D на аукционе Heritage - 12 октября 2010
ПродавецHeritage
Дата12 октября 2010
СохранностьMS64 ANACS
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1856 года D?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1856 года "Тип 1853-1863" с буквами D составляет 210 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1856 года с буквами D?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1856 года с буквами D основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1856 года со знаком D?

Для продажи 50 сантимов 1856 года D мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

