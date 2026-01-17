flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1862 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1862 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1862 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,549,468

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1862
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:110 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1862 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (25)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1862 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе cgb.fr за 192 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1862 A на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франция 50 сантимов 1862 A на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьAU
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Франция 50 сантимов 1862 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 июля 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 июля 2025
СохранностьAU50
Цена
Франция 50 сантимов 1862 A на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1862 A на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьMS63
Цена
Франция 50 сантимов 1862 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 9 сентября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата9 сентября 2024
СохранностьAU50
Цена
Франция 50 сантимов 1862 A на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1862 A на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - 9 марта 2024
ПродавецAB Philea & Myntkompaniet
Дата9 марта 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1862 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 20 февраля 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата20 февраля 2024
СохранностьAU50
Цена
Франция 50 сантимов 1862 A на аукционе Monnaies d'Antan - 27 ноября 2021
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата27 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1862 A на аукционе Jean ELSEN - 11 сентября 2021
ПродавецJean ELSEN
Дата11 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1862 A на аукционе Pruvost - 30 мая 2021
ПродавецPruvost
Дата30 мая 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1862 A на аукционе iNumis - 9 октября 2018
ПродавецiNumis
Дата9 октября 2018
СохранностьAU58 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1862 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1862 A на аукционе Teutoburger - 6 декабря 2014
ПродавецTeutoburger
Дата6 декабря 2014
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1862 A на аукционе Jean ELSEN - 13 сентября 2014
ПродавецJean ELSEN
Дата13 сентября 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1862 A на аукционе ICE - 17 мая 2014
ПродавецICE
Дата17 мая 2014
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1862 A на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1862 A на аукционе iNumis - 22 октября 2013
ПродавецiNumis
Дата22 октября 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1862 A на аукционе cgb.fr - 5 декабря 2012
Продавецcgb.fr
Дата5 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1862 A на аукционе Goldberg - 31 мая 2012
ПродавецGoldberg
Дата31 мая 2012
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1862 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1862 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 110 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1862 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1862 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1862 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1862 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

