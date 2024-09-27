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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1862 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1862 A Париж
Средняя цена 3500 $
Продажи
2 183
Аверс
Реверс
100 франков 1862 BB Страсбург
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 187
Аверс
Реверс
50 франков 1862 A Париж
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 198
Аверс
Реверс
50 франков 1862 A Париж. Платина
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
50 франков 1862 BB Страсбург
Средняя цена 900 $
Продажи
0 102
Аверс
Реверс
20 франков 1862 A Париж
Средняя цена 420 $
Продажи
0 123
Аверс
Реверс
20 франков 1862 BB Страсбург
Средняя цена 380 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
10 франков 1862 A Париж
Средняя цена 210 $
Продажи
1 70
Аверс
Реверс
10 франков 1862 BB Страсбург
Средняя цена 220 $
Продажи
1 30
Аверс
Реверс
5 франков 1862 A Париж
Средняя цена 210 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
5 франков 1862 BB Страсбург
Средняя цена 130 $
Продажи
0 17
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