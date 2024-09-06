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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

50 франков 1862 года BB "Тип 1862-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 50 франков 1862 года BB "Тип 1862-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 50 франков 1862 года BB "Тип 1862-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Maître Wattebled

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 16,12903 гр
  • Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 7,310

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 50 франков
  • Год 1862
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (102) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1862 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 23808 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 50 франков 1862 BB на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Франция 50 франков 1862 BB на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1096 $
Цена в валюте аукциона 1000 CHF
Франция 50 франков 1862 BB на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Франция 50 франков 1862 BB на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1004 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Франция 50 франков 1862 BB на аукционе Varesi - September 20, 2023
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1862 BB на аукционе Status International - June 9, 2023
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 50 франков 1862 BB на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1862 BB на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1862 BB на аукционе Heritage - February 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 50 франков 1862 BB на аукционе Bolaffi - December 2, 2022
Продавец Bolaffi
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1862 BB на аукционе Beaussant Lefèvre - October 24, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1862 BB на аукционе Heritage - September 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1862 BB на аукционе MDC Monaco - March 5, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность VF
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Франция 50 франков 1862 BB на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Франция 50 франков 1862 BB на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1862 BB на аукционе Felzmann - June 30, 2021
Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Франция 50 франков 1862 BB на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Франция 50 франков 1862 BB на аукционе Warin Global Investments - January 26, 2021
Продавец Warin Global Investments
Дата 26 января 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1862 BB на аукционе Münzenonline - November 27, 2020
Продавец Münzenonline
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1862 BB на аукционе Numismatica Ars Classica - November 14, 2020
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
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Франция 50 франков 1862 BB на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1862 BB на аукционе Beaussant Lefèvre - June 20, 2020
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 франков 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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