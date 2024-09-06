Франция Период: 1775-1940 1775-1940
50 франков 1862 года BB "Тип 1862-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Maître Wattebled
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 16,12903 гр
- Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 7,310
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 50 франков
- Год 1862
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1862 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 23808 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (3)
- Ars Time (1)
- Auction World (5)
- Aureo (1)
- Aureo & Calicó (1)
- Beaussant Lefèvre (2)
- Bolaffi (1)
- Boule (1)
- Cayón (2)
- Chaponnière (1)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Felzmann (2)
- GINZA (1)
- Goldberg (3)
- Grün (1)
- HAYNAULT (1)
- Heritage (23)
- Hess Divo (4)
- iNumis (3)
- Jean ELSEN (5)
- Kroha (1)
- Künker (5)
- Maître Wattebled (1)
- MDC Monaco (2)
- Monnaies d'Antan (2)
- Münzenonline (4)
- Naumann (1)
- Numismatica Ars Classica (1)
- Palombo (1)
- Rauch (1)
- SINCONA (4)
- Sonntag (1)
- Stack's (3)
- Status International (1)
- Teutoburger (1)
- UBS (3)
- Varesi (2)
- VINCHON (1)
- Warin Global Investments (4)
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1096 $
Цена в валюте аукциона 1000 CHF
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1004 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bolaffi
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Warin Global Investments
Дата 26 января 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzenonline
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 50 франков 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск