ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1862 года A "Тип 1861-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1862 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1862 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC27,819

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1862
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1900 USD
График аукционных продаж 5 франков 1862 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (24)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1862 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 776 проданному на аукционе iNumis за 8605 EUR. Торги состоялись 7 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Nomisma - 10 сентября 2025
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Nomisma - 10 сентября 2025
ПродавецNomisma
Дата10 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 14 ноября 2024
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата14 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Auctiones - 17 декабря 2023
ПродавецAuctiones
Дата17 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 250 CHF
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 23 октября 2023
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата23 октября 2023
СохранностьVF35
Цена
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 30 сентября 2022
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата30 сентября 2022
СохранностьMS63
Цена
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Numisor - 15 февраля 2022
ПродавецNumisor
Дата15 февраля 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Florange - 12 ноября 2021
ПродавецFlorange
Дата12 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Jean ELSEN - 15 июня 2019
ПродавецJean ELSEN
Дата15 июня 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Heritage - 29 апреля 2019
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Heritage - 29 апреля 2019
ПродавецHeritage
Дата29 апреля 2019
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Olivier Goujon - 20 ноября 2018
ПродавецOlivier Goujon
Дата20 ноября 2018
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Stack's - 14 августа 2018
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Stack's - 14 августа 2018
ПродавецStack's
Дата14 августа 2018
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 5 франков 1862 A на аукционе iNumis - 5 июня 2018
ПродавецiNumis
Дата5 июня 2018
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1862 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - 8 марта 2018
ПродавецALDE & OGN / Guillard
Дата8 марта 2018
СохранностьUNC
Цена
Франция 5 франков 1862 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1862 A на аукционе iNumis - 10 октября 2017
ПродавецiNumis
Дата10 октября 2017
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1862 A на аукционе iNumis - 7 марта 2017
ПродавецiNumis
Дата7 марта 2017
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Boule - 9 декабря 2016
ПродавецBoule
Дата9 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1862 A на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Jean ELSEN - 14 марта 2015
ПродавецJean ELSEN
Дата14 марта 2015
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Künker - 12 марта 2015
ПродавецKünker
Дата12 марта 2015
СохранностьUNC
Цена
Франция 5 франков 1862 A на аукционе ICE - 7 декабря 2013
ПродавецICE
Дата7 декабря 2013
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1862 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1862 года "Тип 1861-1870" с буквами A составляет 1900 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1862 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1862 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1862 года со знаком A?

Для продажи 5 франков 1862 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
