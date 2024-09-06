Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1862 года BB "Тип 1861-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,906,518
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 20 франков
- Год 1862
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1862 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1640 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 1600 AUD. Торги состоялись 23 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU
Цена
409 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
362 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец GINZA
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Leu
Дата 11 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 10 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 6 сентября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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