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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1862 года BB "Тип 1861-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 20 франков 1862 года BB "Тип 1861-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1862 года BB "Тип 1861-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,906,518

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1862
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1862 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1640 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 1600 AUD. Торги состоялись 23 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Niemczyk (1)
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  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU
Цена
409 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
362 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Франция 20 франков 1862 BB на аукционе GINZA - April 13, 2024
Продавец GINZA
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Numision - April 5, 2024
Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Nomisma - April 1, 2024
Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Nomisma - April 1, 2024
Продавец Nomisma
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Lugdunum - December 14, 2023
Продавец Lugdunum
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Leu - September 11, 2023
Продавец Leu
Дата 11 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - March 10, 2023
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 10 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1862 BB на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1862 BB на аукционе cgb.fr - September 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 сентября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Heritage - January 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1862 BB на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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