Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1862 года BB "Тип 1861-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,461,785
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1862
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1862 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 743600 проданному на аукционе cgb.fr за 630 EUR. Торги состоялись 7 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Artemide Aste (3)
- Aureo & Calicó (1)
- Bertolami (1)
- Cayón (1)
- cgb.fr (1)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
- Frühwald (1)
- Goudwisselkantoor veilingen (1)
- Heritage Eur (1)
- Höhn (1)
- iNumis (3)
- Katz (4)
- Künker (2)
- Monnaies d'Antan (2)
- Numis.be (2)
- Numisbalt (1)
- Veilinghuis de Ruiter (2)
- WAG (1)
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 720 PLN
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bertolami
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Artemide Aste
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 5 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Frühwald
Дата 29 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Artemide Aste
Дата 27 июля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 10 франков 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск