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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1862 года BB "Тип 1861-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 10 франков 1862 года BB "Тип 1861-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1862 года BB "Тип 1861-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,461,785

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1862
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1862 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 743600 проданному на аукционе cgb.fr за 630 EUR. Торги состоялись 7 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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  • Cayón (1)
  • cgb.fr (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
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  • Heritage Eur (1)
  • Höhn (1)
  • iNumis (3)
  • Katz (4)
  • Künker (2)
  • Monnaies d'Antan (2)
  • Numis.be (2)
  • Numisbalt (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (2)
  • WAG (1)
Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 720 PLN
Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 184 EUR
Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1862 BB на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1862 BB на аукционе cgb.fr - June 7, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Bertolami - December 5, 2021
Продавец Bertolami
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Artemide Aste - December 5, 2020
Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Artemide Aste - December 5, 2020
Продавец Artemide Aste
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 5, 2020
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 5 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2020
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Frühwald - November 29, 2019
Продавец Frühwald
Дата 29 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Heritage Eur - November 14, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 12, 2018
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Artemide Aste - July 27, 2016
Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Artemide Aste - July 27, 2016
Продавец Artemide Aste
Дата 27 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Cayón - March 31, 2016
Продавец Cayón
Дата 31 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Artemide Aste - October 31, 2015
Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Artemide Aste - October 31, 2015
Продавец Artemide Aste
Дата 31 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1862 BB на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
Франция 10 франков 1862 BB на аукционе iNumis - March 18, 2014
Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Франция 10 франков 1862 BB на аукционе Artemide Aste - September 1, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 франков 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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