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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1862 года BB "Тип 1862-1869". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 5 франков 1862 года BB "Тип 1862-1869" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 5 франков 1862 года BB "Тип 1862-1869" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 882,075

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1862
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1862 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 5151 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 22 июня 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auction World (1)
  • Auctiones (2)
  • Bolaffi (1)
  • InAsta (1)
  • iNumis (1)
  • Karamitsos (1)
  • Katz (1)
  • Künker (4)
  • Lugdunum (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Status International (1)
  • WAG (1)
Франция 5 франков 1862 BB на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Франция 5 франков 1862 BB на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 123 EUR
Франция 5 франков 1862 BB на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1862 BB на аукционе Auctiones - June 20, 2021
Продавец Auctiones
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1862 BB на аукционе Status International - June 11, 2021
Продавец Status International
Дата 11 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Франция 5 франков 1862 BB на аукционе Lugdunum - August 22, 2019
Продавец Lugdunum
Дата 22 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1862 BB на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1862 BB на аукционе InAsta - May 5, 2018
Продавец InAsta
Дата 5 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1862 BB на аукционе Bolaffi - November 30, 2017
Продавец Bolaffi
Дата 30 ноября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 5 франков 1862 BB на аукционе Auction World - July 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 5 франков 1862 BB на аукционе Auctiones - April 19, 2015
Продавец Auctiones
Дата 19 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1862 BB на аукционе Karamitsos - January 9, 2015
Продавец Karamitsos
Дата 9 января 2015
Сохранность VG
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Франция 5 франков 1862 BB на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Франция 5 франков 1862 BB на аукционе Künker - April 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1862 BB на аукционе iNumis - October 21, 2011
Продавец iNumis
Дата 21 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1862 BB на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1862 BB на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 франков 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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