Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1862 года BB "Тип 1862-1869". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 882,075
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 5 франков
- Год 1862
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1862 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 5151 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 22 июня 2010.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Auctiones
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 22 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 30 ноября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 19 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 9 января 2015
Сохранность VG
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 21 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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