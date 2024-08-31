Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1862 года A "Тип 1862-1869". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,100,515
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 5 франков
- Год 1862
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1862 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 3899 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 41000 JPY
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 7 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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