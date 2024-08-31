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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1862 года A "Тип 1862-1869". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 5 франков 1862 года A "Тип 1862-1869" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 5 франков 1862 года A "Тип 1862-1869" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,100,515

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1862
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1862 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 3899 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auction World (1)
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  • Monnaies d'Antan (2)
  • Rauch (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Via (2)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (1)
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 41000 JPY
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 101 EUR
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Haljak Coin Auction - March 17, 2024
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Франция 5 франков 1862 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1862 A на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1862 A на аукционе Heritage - February 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1862 A на аукционе Heritage - January 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1862 A на аукционе Via - December 16, 2022
Продавец Via
Дата 16 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1862 A на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1862 A на аукционе Beaussant Lefèvre - April 7, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 7 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 5 франков 1862 A на аукционе Via - October 15, 2021
Продавец Via
Дата 15 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Janas - March 21, 2020
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1862 A на аукционе Rauch - September 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
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Франция 5 франков 1862 A на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность XF
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Франция 5 франков 1862 A на аукционе Katz - September 13, 2017
Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 5 франков 1862 A на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность AU
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Франция 5 франков 1862 A на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1862 A на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1862 A на аукционе iNumis - October 13, 2015
Продавец iNumis
Дата 13 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Франция 5 франков 1862 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 23, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 франков 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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