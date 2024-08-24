Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1862 года BB "Тип 1862-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,078
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 100 франков
- Год 1862
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (187) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1862 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 3548 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
2585 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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