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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1862 года BB "Тип 1862-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 100 франков 1862 года BB "Тип 1862-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 100 франков 1862 года BB "Тип 1862-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25806 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,078

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 100 франков
  • Год 1862
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (187) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1862 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 3548 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 100 франков 1862 BB на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1965 $
Цена в валюте аукциона 1800 CHF
Франция 100 франков 1862 BB на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
2585 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Франция 100 франков 1862 BB на аукционе Beaussant Lefèvre - March 22, 2024
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1862 BB на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1862 BB на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1862 BB на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1862 BB на аукционе Rauch - December 9, 2023
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1862 BB на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1862 BB на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Франция 100 франков 1862 BB на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 100 франков 1862 BB на аукционе Beaussant Lefèvre - June 15, 2023
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
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Франция 100 франков 1862 BB на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Франция 100 франков 1862 BB на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1862 BB на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1862 BB на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1862 BB на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1862 BB на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1862 BB на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1862 BB на аукционе Heritage - January 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1862 BB на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 100 франков 1862 BB на аукционе HARMERS - September 26, 2022
Продавец HARMERS
Дата 26 сентября 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 франков 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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