Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1862 года A "Тип 1861-1868". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,844,037
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1862
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1862 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 33766 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 21 января 2020.
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Дата 6 июля 2022
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Дата 7 июня 2022
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Дата 18 сентября 2020
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