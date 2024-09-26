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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1862 года A "Тип 1861-1868". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1862 года A "Тип 1861-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1862 года A "Тип 1861-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,844,037

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1862
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1862 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 33766 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 21 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1862 A на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Франция 10 франков 1862 A на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Франция 10 франков 1862 A на аукционе Aurea - June 10, 2023
Продавец Aurea
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1862 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1862 A на аукционе Nomisma Aste - May 4, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 4 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1862 A на аукционе Heritage - March 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1862 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1862 A на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1862 A на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1862 A на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1862 A на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1862 A на аукционе cgb.fr - March 8, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1862 A на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
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Франция 10 франков 1862 A на аукционе Heritage - February 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1862 A на аукционе Aurora Numismatica - January 11, 2022
Продавец Aurora Numismatica
Дата 11 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1862 A на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1862 A на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1862 A на аукционе Künker - February 25, 2021
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1862 A на аукционе Tauler & Fau - February 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 февраля 2021
Сохранность F
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Франция 10 франков 1862 A на аукционе Jean ELSEN - September 18, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1862 A на аукционе Rauch - May 9, 2020
Продавец Rauch
Дата 9 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Франция 10 франков 1862 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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