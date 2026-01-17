flag
5 франков 1862 года "Тип 1861-1870". Без монетного двора (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Без монетного двора

Аверс монеты - 5 франков 1862 года "Тип 1861-1870" Без монетного двора - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1862 года "Тип 1861-1870" Без монетного двора - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1862
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:940 USD
График аукционных продаж 5 франков 1862 года "Тип 1861-1870" Без монетного двора - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (12)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1862 года. Без монетного двора. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 977 проданному на аукционе iNumis за 2000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1862 на аукционе cgb.fr - 6 декабря 2022
Продавецcgb.fr
Дата6 декабря 2022
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
1522 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Франция 5 франков 1862 на аукционе Chaponnière - 18 октября 2020
ПродавецChaponnière
Дата18 октября 2020
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1862 на аукционе Stephen Album - 14 сентября 2019
ПродавецStephen Album
Дата14 сентября 2019
СохранностьVF30 ICCS
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Франция 5 франков 1862 на аукционе cgb.fr - 10 сентября 2019
Продавецcgb.fr
Дата10 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1862 на аукционе iNumis - 5 марта 2019
ПродавецiNumis
Дата5 марта 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1862 на аукционе MDC Monaco - 15 ноября 2018
ПродавецMDC Monaco
Дата15 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1862 на аукционе iNumis - 9 октября 2018
ПродавецiNumis
Дата9 октября 2018
СохранностьXF40 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1862 на аукционе Boule - 9 декабря 2016
ПродавецBoule
Дата9 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1862 на аукционе ICE - 7 декабря 2013
ПродавецICE
Дата7 декабря 2013
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1862 на аукционе Jean ELSEN - 15 июня 2013
ПродавецJean ELSEN
Дата15 июня 2013
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1862 на аукционе iNumis - 23 марта 2012
ПродавецiNumis
Дата23 марта 2012
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1862 на аукционе Heritage - 21 сентября 2008
ПродавецHeritage
Дата21 сентября 2008
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1862 года, разновидность - без монетного двора?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1862 года "Тип 1861-1870", разновидность - без монетного двора, составляет 940 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1862 года, вариант - без монетного двора?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1862 года, вариант - без монетного двора, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1862 года. Без монетного двора?

Для продажи 5 франков 1862 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

