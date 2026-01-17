5 франков 1862 года "Тип 1861-1870". Без монетного двора (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Без монетного двора
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр37 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал5 франков
- Год1862
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1862 года. Без монетного двора. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 977 проданному на аукционе iNumis за 2000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2019.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1862 года, разновидность - без монетного двора?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1862 года "Тип 1861-1870", разновидность - без монетного двора, составляет 940 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1862 года, вариант - без монетного двора?
Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1862 года, вариант - без монетного двора, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 5 франков 1862 года. Без монетного двора?
Для продажи 5 франков 1862 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.