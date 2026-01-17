50 сантимов 1862 года BB "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Где продать монету 50 сантимов 1862 года со знаком BB?

Для продажи 50 сантимов 1862 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.