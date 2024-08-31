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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

50 франков 1862 года A "Тип 1862-1868". Париж. Платина (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж. Платина

Аверс монеты - 50 франков 1862 года A "Тип 1862-1868" Париж Платина - цена платиновой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 50 франков 1862 года A "Тип 1862-1868" Париж Платина - цена платиновой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Платина
  • Вес 16,01 гр

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 50 франков
  • Год 1862
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1862 года со знаком A. Париж. Платина. Это платиновая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 4124 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 16 марта 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Goldberg (5)
  • Künker (2)
Франция 50 франков 1862 A на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
7326 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Франция 50 франков 1862 A на аукционе Goldberg - June 1, 2015
Франция 50 франков 1862 A на аукционе Goldberg - June 1, 2015
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
4406 $
Цена в валюте аукциона 4406 USD
Франция 50 франков 1862 A на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Франция 50 франков 1862 A на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Франция 50 франков 1862 A на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Франция 50 франков 1862 A на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Франция 50 франков 1862 A на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Франция 50 франков 1862 A на аукционе Goldberg - February 2, 2011
Франция 50 франков 1862 A на аукционе Goldberg - February 2, 2011
Продавец Goldberg
Дата 2 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Франция 50 франков 1862 A на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Франция 50 франков 1862 A на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2005
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 франков 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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