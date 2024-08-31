Франция Период: 1775-1940 1775-1940
50 франков 1862 года A "Тип 1862-1868". Париж. Платина (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж. Платина
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Платина
- Вес 16,01 гр
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 50 франков
- Год 1862
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1862 года со знаком A. Париж. Платина. Это платиновая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 4124 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 16 марта 2016.
Сохранность
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Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность UNC
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Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 2 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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