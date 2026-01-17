flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

20 сантимов 1862 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1862 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1862 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: iNumis

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC53,926

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1862
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:380 USD
Средняя цена (PROOF):890 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1862 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1862 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 652 проданному на аукционе iNumis за 1053 EUR. Торги состоялись 7 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1862 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 июля 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 июля 2025
СохранностьVF25
Цена
Франция 20 сантимов 1862 A на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьAU50
Цена
Франция 20 сантимов 1862 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 9 сентября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата9 сентября 2024
СохранностьVF20
Цена
Франция 20 сантимов 1862 A на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьPF65 NGC
Цена
1023 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Франция 20 сантимов 1862 A на аукционе MDC Monaco - 22 апреля 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата22 апреля 2023
СохранностьPF65 NGC
Цена
777 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Франция 20 сантимов 1862 A на аукционе cgb.fr - 7 марта 2023
Продавецcgb.fr
Дата7 марта 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1862 A на аукционе cgb.fr - 28 апреля 2020
Продавецcgb.fr
Дата28 апреля 2020
СохранностьAU53
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1862 A на аукционе cgb.fr - 4 июня 2019
Продавецcgb.fr
Дата4 июня 2019
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1862 A на аукционе iNumis - 7 марта 2017
ПродавецiNumis
Дата7 марта 2017
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1862 A на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1862 A на аукционе Gorny & Mosch - 9 октября 2015
ПродавецGorny & Mosch
Дата9 октября 2015
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1862 A на аукционе iNumis - 10 марта 2015
ПродавецiNumis
Дата10 марта 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1862 A на аукционе Rauch - 18 июня 2014
ПродавецRauch
Дата18 июня 2014
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1862 A на аукционе iNumis - 18 марта 2014
ПродавецiNumis
Дата18 марта 2014
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1862 A на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1862 A на аукционе iNumis - 4 июня 2013
ПродавецiNumis
Дата4 июня 2013
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1862 A на аукционе Heritage Eur - 18 мая 2013
ПродавецHeritage Eur
Дата18 мая 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1862 A на аукционе iNumis - 11 декабря 2012
ПродавецiNumis
Дата11 декабря 2012
СохранностьAU
Цена
Франция 20 сантимов 1862 A на аукционе Monnaies d'Antan - 11 мая 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата11 мая 2012
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1862 A на аукционе iNumis - 25 марта 2011
ПродавецiNumis
Дата25 марта 2011
СохранностьF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1862 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1862 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 380 USD для регулярного чекана и 890 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1862 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1862 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1862 года со знаком A?

Для продажи 20 сантимов 1862 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1862 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 20 сантимовНумизматические аукционы