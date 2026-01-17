flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1863 года BB "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

no imageno image

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC137,011

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1863
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:150 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1863 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1863 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 846 проданному на аукционе iNumis за 150 EUR. Торги состоялись 8 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Франция 50 сантимов 1863 BB на аукционе cgb.fr - 13 мая 2025
Продавецcgb.fr
Дата13 мая 2025
СохранностьVF
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Франция 50 сантимов 1863 BB на аукционе cgb.fr - 14 января 2025
Продавецcgb.fr
Дата14 января 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1863 BB на аукционе cgb.fr - 5 марта 2019
Продавецcgb.fr
Дата5 марта 2019
СохранностьVF25
Цена
Франция 50 сантимов 1863 BB на аукционе iNumis - 8 марта 2016
ПродавецiNumis
Дата8 марта 2016
СохранностьНет оценки
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1863 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1863 года "Тип 1853-1863" с буквами BB составляет 150 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1863 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1863 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1863 года со знаком BB?

Для продажи 50 сантимов 1863 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1863 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 50 сантимовНумизматические аукционы