50 сантимов 1863 года BB "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес2,5 гр
- Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC137,011
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал50 сантимов
- Год1863
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворСтрасбург
- НазначениеОбращение
