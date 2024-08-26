Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1863 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1863 BB Страсбург
Средняя цена 2500 $
Продажи
1 138
Аверс
Реверс
50 франков 1863 BB Страсбург
Средняя цена 960 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
20 франков 1863 A Париж
Средняя цена 360 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
20 франков 1863 BB Страсбург
Средняя цена 370 $
Продажи
2 79
Аверс
Реверс
20 франков 1863 BB Страсбург. Платина
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 франков 1863 A Париж
Средняя цена 240 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
10 франков 1863 BB Страсбург
Средняя цена 200 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
5 франков 1863 A Париж
Средняя цена 140 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
5 франков 1863 BB Страсбург
Средняя цена 140 $
Продажи
0 38
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск