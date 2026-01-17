flag
20 сантимов 1863 года BB "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1863 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1863 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC397,985

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1863
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:290 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1863 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1863 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1392 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 800 EUR. Торги состоялись 20 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1863 BB на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьXF
Цена
334 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Франция 20 сантимов 1863 BB на аукционе cgb.fr - 14 января 2025
Продавецcgb.fr
Дата14 января 2025
СохранностьVF
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Франция 20 сантимов 1863 BB на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьVF20
Цена
Франция 20 сантимов 1863 BB на аукционе Jean ELSEN - 18 марта 2023
ПродавецJean ELSEN
Дата18 марта 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1863 BB на аукционе cgb.fr - 28 июля 2020
Продавецcgb.fr
Дата28 июля 2020
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1863 BB на аукционе Künker - 19 марта 2020
ПродавецKünker
Дата19 марта 2020
СохранностьAU
Цена
Франция 20 сантимов 1863 BB на аукционе Monnaies d'Antan - 19 мая 2018
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата19 мая 2018
СохранностьF
Цена
Франция 20 сантимов 1863 BB на аукционе Palombo - 22 октября 2017
ПродавецPalombo
Дата22 октября 2017
СохранностьF15 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1863 BB на аукционе Monnaies d'Antan - 21 мая 2017
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата21 мая 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1863 BB на аукционе Gorny & Mosch - 9 октября 2015
ПродавецGorny & Mosch
Дата9 октября 2015
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1863 BB на аукционе iNumis - 18 марта 2014
ПродавецiNumis
Дата18 марта 2014
СохранностьF
Цена
Франция 20 сантимов 1863 BB на аукционе cgb.fr - 24 апреля 2013
Продавецcgb.fr
Дата24 апреля 2013
СохранностьF
Цена
Франция 20 сантимов 1863 BB на аукционе cgb.fr - 21 июня 2012
Продавецcgb.fr
Дата21 июня 2012
СохранностьF
Цена
Франция 20 сантимов 1863 BB на аукционе Gorny & Mosch - 7 марта 2006
ПродавецGorny & Mosch
Дата7 марта 2006
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1863 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1863 года "Тип 1853-1863" с буквами BB составляет 290 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1863 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1863 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1863 года со знаком BB?

Для продажи 20 сантимов 1863 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
