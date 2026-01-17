20 сантимов 1863 года BB "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)
Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес1 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр15 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC397,985
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал20 сантимов
- Год1863
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворСтрасбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1863 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1392 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 800 EUR. Торги состоялись 20 мая 2017.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1863 года BB?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1863 года "Тип 1853-1863" с буквами BB составляет 290 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1863 года с буквами BB?
Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1863 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 20 сантимов 1863 года со знаком BB?
Для продажи 20 сантимов 1863 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.