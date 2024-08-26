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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1863 года A "Тип 1861-1870". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1863 года A "Тип 1861-1870" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1863 года A "Тип 1861-1870" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,920,226

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1863
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1863 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 478 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 170012 JPY. Торги состоялись 10 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1863 A на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Франция 20 франков 1863 A на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU
Цена
409 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Франция 20 франков 1863 A на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Франция 20 франков 1863 A на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1863 A на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1863 A на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1863 A на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1863 A на аукционе Lugdunum - December 14, 2023
Продавец Lugdunum
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1863 A на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1863 A на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Франция 20 франков 1863 A на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1863 A на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Франция 20 франков 1863 A на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1863 A на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1863 A на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1863 A на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1863 A на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1863 A на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1863 A на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1863 A на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1863 A на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Франция 20 франков 1863 A на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1863 A на аукционе Aurora Numismatica - May 17, 2022
Продавец Aurora Numismatica
Дата 17 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1863 A на аукционе Heritage - April 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1863 A на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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