Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1863 года A "Тип 1861-1870". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,920,226
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 20 франков
- Год 1863
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1863 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 478 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 170012 JPY. Торги состоялись 10 августа 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU
Цена
409 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 17 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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