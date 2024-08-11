Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1863 года A "Тип 1862-1869". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,590,708
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 5 франков
- Год 1863
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1863 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 935 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 420 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 декабря 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Olivier Goujon
Дата 2 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 апреля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 франков 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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