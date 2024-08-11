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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1863 года A "Тип 1862-1869". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 5 франков 1863 года A "Тип 1862-1869" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 5 франков 1863 года A "Тип 1862-1869" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,590,708

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1863
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1863 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 935 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 420 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 5 франков 1863 A на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 130 CHF
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франция 5 франков 1863 A на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Франция 5 франков 1863 A на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Via - December 18, 2023
Продавец Via
Дата 18 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1863 A на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1863 A на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 5 франков 1863 A на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1863 A на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1863 A на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1863 A на аукционе Patrick Guillard Collection - December 20, 2022
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 декабря 2022
Сохранность XF45
Цена
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Франция 5 франков 1863 A на аукционе HIRSCH - November 20, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 20 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1863 A на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1863 A на аукционе Olivier Goujon - April 2, 2022
Продавец Olivier Goujon
Дата 2 апреля 2022
Сохранность F
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Франция 5 франков 1863 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1863 A на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Tauler & Fau - September 14, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1863 A на аукционе HIRSCH - November 22, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Heritage - April 30, 2020
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Heritage - April 30, 2020
Продавец Heritage
Дата 30 апреля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1863 A на аукционе Stack's - August 20, 2019
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Stack's - August 20, 2019
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1863 A на аукционе Stack's - August 20, 2019
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Stack's - August 20, 2019
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 франков 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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