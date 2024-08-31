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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1863 года BB "Тип 1861-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 20 франков 1863 года BB "Тип 1861-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1863 года BB "Тип 1861-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Aurora Numismatica

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,752,567

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1863
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1863 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Warin Global Investments за 550 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
535 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 400 CHF
Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Bruun Rasmussen - March 31, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Tauler & Fau - March 12, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Heritage Eur - November 13, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 13 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Bertolami - April 6, 2023
Продавец Bertolami
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Александр - August 3, 2022
Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2022
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Inasta - September 5, 2024
Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Inasta - September 5, 2024
Продавец Inasta
Дата 5 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 франков 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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