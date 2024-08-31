Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1863 года BB "Тип 1861-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Aurora Numismatica
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,752,567
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 20 франков
- Год 1863
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1863 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Warin Global Investments за 550 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2022.
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 31 марта 2024
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Heritage Eur
Дата 13 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец Bertolami
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
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