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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1863 года BB "Тип 1861-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 10 франков 1863 года BB "Тип 1861-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1863 года BB "Тип 1861-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,905,372

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1863
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1863 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 391 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1110 USD. Торги состоялись 27 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
  • Auction World (1)
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  • cgb.fr (1)
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  • HERVERA (2)
  • ibercoin (1)
  • iNumis (3)
  • Karamitsos (1)
  • Katz (1)
  • Künker (3)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (2)
  • Numisbalt (1)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Stack's (2)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • WAG (1)
Франция 10 франков 1863 BB на аукционе GINZA - February 11, 2023
Продавец GINZA
Дата 11 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 31000 JPY
Франция 10 франков 1863 BB на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Франция 10 франков 1863 BB на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 25, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1863 BB на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1863 BB на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1863 BB на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 10 франков 1863 BB на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1863 BB на аукционе Bertolami - September 27, 2020
Продавец Bertolami
Дата 27 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1863 BB на аукционе Felzmann - July 1, 2020
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1863 BB на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1863 BB на аукционе Coinhouse - June 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1863 BB на аукционе cgb.fr - April 9, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 9 апреля 2019
Сохранность AU55
Цена
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Франция 10 франков 1863 BB на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 4, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1863 BB на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1863 BB на аукционе Aurora Numismatica - January 20, 2019
Продавец Aurora Numismatica
Дата 20 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1863 BB на аукционе iNumis - December 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 декабря 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1863 BB на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 12, 2018
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1863 BB на аукционе Karamitsos - February 3, 2018
Продавец Karamitsos
Дата 3 февраля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1863 BB на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1863 BB на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность F
Цена
Франция 10 франков 1863 BB на аукционе Stack's - January 19, 2017
Франция 10 франков 1863 BB на аукционе Stack's - January 19, 2017
Продавец Stack's
Дата 19 января 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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