Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1863 года BB "Тип 1861-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,905,372
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1863
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1863 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 391 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1110 USD. Торги состоялись 27 марта 2007.
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2022
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец Coinhouse
Дата 22 июня 2019
Сохранность VF
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Продавец cgb.fr
Дата 9 апреля 2019
Сохранность AU55
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 20 января 2019
Сохранность XF
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Продавец iNumis
Дата 5 декабря 2018
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец Karamitsos
Дата 3 февраля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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