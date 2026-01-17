flag
1 франк 1863 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1863 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1863 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: iNumis

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC41,102

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1863
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2200 USD
График аукционных продаж 1 франк 1863 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (3)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1863 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 752 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 50000 USD. Торги состоялись 12 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1863 A на аукционе Olivier Goujon - 21 мая 2019
ПродавецOlivier Goujon
Дата21 мая 2019
СохранностьVF
Цена
703 $
Цена в валюте аукциона 630 EUR
Франция 1 франк 1863 A на аукционе iNumis - 6 марта 2018
ПродавецiNumis
Дата6 марта 2018
СохранностьXF
Цена
2476 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Франция 1 франк 1863 A на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1863 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1863 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 2200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1863 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1863 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1863 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1863 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

