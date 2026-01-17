1 франк 1863 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC41,102
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал1 франк
- Год1863
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1863 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 752 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 50000 USD. Торги состоялись 12 сентября 2018.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1863 года A?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1863 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 2200 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1863 года с буквами A?
Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1863 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
