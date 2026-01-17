flag
5 франков 1863 года A "Тип 1861-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1863 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1863 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC14,997

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1863
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2400 USD
График аукционных продаж 5 франков 1863 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1863 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 849 проданному на аукционе MDC Monaco за 6000 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Heritage - 17 августа 2024
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Stack's - 13 января 2024
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Stack's - 13 января 2024
ПродавецStack's
Дата13 января 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1863 A на аукционе iNumis - 9 мая 2022
ПродавецiNumis
Дата9 мая 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Heritage - 13 января 2020
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Heritage - 13 января 2020
ПродавецHeritage
Дата13 января 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Gärtner - 8 февраля 2019
ПродавецGärtner
Дата8 февраля 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Stack's - 14 августа 2018
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Stack's - 14 августа 2018
ПродавецStack's
Дата14 августа 2018
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1863 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - 8 марта 2018
ПродавецALDE & OGN / Guillard
Дата8 марта 2018
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1863 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1863 A на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Jean ELSEN - 12 марта 2016
ПродавецJean ELSEN
Дата12 марта 2016
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Numis.be - 24 ноября 2012
ПродавецNumis.be
Дата24 ноября 2012
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1863 A на аукционе iNumis - 19 октября 2012
ПродавецiNumis
Дата19 октября 2012
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1863 A на аукционе iNumis - 23 марта 2012
ПродавецiNumis
Дата23 марта 2012
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1863 A на аукционе iNumis - 21 октября 2011
ПродавецiNumis
Дата21 октября 2011
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Heritage - 1 июня 2007
Франция 5 франков 1863 A на аукционе Heritage - 1 июня 2007
ПродавецHeritage
Дата1 июня 2007
СохранностьMS63 NGC
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1863 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1863 года "Тип 1861-1870" с буквами A составляет 2400 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1863 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1863 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1863 года со знаком A?

Для продажи 5 франков 1863 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

