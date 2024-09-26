Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1863 года BB "Тип 1862-1869". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,103,564
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 5 франков
- Год 1863
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1863 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1463 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 250 EUR. Торги состоялись 22 ноября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 30 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 204 USD
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 декабря 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 21 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Olivier Goujon
Дата 2 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Schulman
Дата 26 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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