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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1863 года BB "Тип 1862-1869". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 5 франков 1863 года BB "Тип 1862-1869" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 5 франков 1863 года BB "Тип 1862-1869" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,103,564

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1863
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1863 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1463 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 250 EUR. Торги состоялись 22 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • WAG (4)
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Продавец InAsta
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Франция 5 франков 1863 BB на аукционе Coin Cabinet - April 30, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Франция 5 франков 1863 BB на аукционе Heritage - November 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 204 USD
Франция 5 франков 1863 BB на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1863 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Франция 5 франков 1863 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1863 BB на аукционе Stack's - August 23, 2023
Франция 5 франков 1863 BB на аукционе Stack's - August 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1863 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Франция 5 франков 1863 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1863 BB на аукционе Heritage - January 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1863 BB на аукционе Patrick Guillard Collection - December 20, 2022
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 декабря 2022
Сохранность XF45
Цена
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Франция 5 франков 1863 BB на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - October 21, 2022
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 21 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1863 BB на аукционе Olivier Goujon - April 2, 2022
Продавец Olivier Goujon
Дата 2 апреля 2022
Сохранность VF
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Франция 5 франков 1863 BB на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
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Франция 5 франков 1863 BB на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1863 BB на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 5 франков 1863 BB на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1863 BB на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1863 BB на аукционе Coin Cabinet - December 2, 2018
Продавец Coin Cabinet
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1863 BB на аукционе Schulman - October 26, 2018
Продавец Schulman
Дата 26 октября 2018
Сохранность F
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Франция 5 франков 1863 BB на аукционе Monnaies d'Antan - May 19, 2018
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1863 BB на аукционе Auctiones - June 18, 2017
Продавец Auctiones
Дата 18 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1863 BB на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 франков 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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